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Челябинцы отправят аспирантов ЮУрГУ на стажировку в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Аграрные университеты Монголии и Челябинска обменяются идеями и студентами.

Делегация представителей Монгольского аграрного госуниверситета заключила соглашение о сотрудничестве с Южно-Уральским государственным аграрным университетом.

Новые перспективы совместной научной работы стали возможны после того, как чебаркульская птицефабрика начала поставки в Монголию препарата «Биоресурс», производимого из низинного торфа на основе гуминовых кислот. Оказалось, что чудо-препарат не только способствует прорастанию семян, увеличивает урожайность, но и может сократить сроки созревания растений, что очень актуально для регионов с коротким периодом вегетации. Его совместно с учеными разработала и запатентовала сама птицефабрика, за что ее генеральному директору Дмитрию Пырсикову присвоено почетное звание профессора аграрного госуниверситета Монголии.

Вузы также договорились о повышении квалификации и переподготовке кадров и обговорили вопросы по двойному диплому студентов. Челябинцы также планируют организовать для аспирантов ЮУрГАУ стажировку в Монголии, пишет Российская газета.

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