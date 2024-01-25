Белорусский сахар впервые продан в Монголию через Товарную биржу

CentralAsia (MNG) - На Белорусской универсальной товарной бирже зарегистрирована первая сделка по поставке белого сахара-песка в Монголию, объем пилотной закупки составил 312 т.

Привлечь нового покупателя на торги помог брокер БУТБ в Монголии - компания United Meres Machinery, а продавцом выступил один из отечественных сахарных заводов. Таким образом, география биржевого экспорта сахара пополнилась еще одной азиатской страной.

В прошлом году основными рынками сбыта белорусского сахара через биржу были Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова и Узбекистан. При этом продолжалась работа по диверсификации рынков сбыта с упором на Азиатский регион. Учитывая высокий спрос на сахар в Монголии, данная страна рассматривалась как одно из наиболее перспективных направлений поставок.

«В начале этого года при содействии монгольского брокера был аккредитован потенциальный покупатель, который и заключил сделку. Это крупная торгово-производственная компания, заинтересованная в регулярных закупках сахара, поэтому после успешного исполнения первого контракта ожидаем увеличение объемов биржевого экспорта в Монголию», — рассказали в пресс-службе БУТБ.

Торговые сессии по реализации сахара на экспорт проводятся на БУТБ два раза в неделю. В 2023 году в биржевых торгах регулярно участвовали и заключали сделки 11 иностранных компаний. В результате на внешние рынки было продано 26 тыс. т сахара на сумму $16,1 млн (темп роста к 2022 году составил 257% и 224% соответственно).

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