Взрыв в Улан-Баторе: Из 23 госпитализированных граждан 5 находятся в тяжелом состоянии.

CentralAsia (MNG) - Начальник управления медицинской помощи Министерства здравоохранения Өнөржаргал Аюурзана представила следующую информацию об ущербе, нанесенном здоровью граждан и медицинским услугам в результате пожара, возникшего на территории 26-го хороо (подрайон) района Баянзурх.

В 207-м доме, пострадавшем от пожара, в многоквартирном доме №207 26-го хороо района Баянзурх проживают 178 граждан, проживающих в 56 квартирах.

14 граждан обратились в Национальный ожоговый центр Национального научного центра травматологии и ортопедии;

Двое граждан обратились в Центральный военный госпиталь;

Двое граждан обратились в многопрофильную больницу района Баянзурx;

Трое детей обратились в Национальный центр здоровья матери и ребенка;

14 граждан обратились в Национальный научный центр травматологии и ортопедии; Четверо получили лечение и вернулись обратно, пятеро находятся на лечении в реанимации и пятеро находятся в общей палате.

Граждане, находящиеся на лечении в отделении реанимации, находятся в тяжелом состоянии с ожогами 3-й и 4-й степени. В связи с тем, что во время аварии люди были в шоке, работает группа психологической поддержки. В настоящее время нет недостатка в лекарствах и человеческих ресурсах, учреждения здравоохранения работают в полную силу.

48 граждан были переселены в гостиницу «Cooper» в районе Баянзурx. И там работают врачи Национального психологического центра Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения