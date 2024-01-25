В Улан-Баторе открылась выставка отреставрированных движимых памятников истории и культуры

CentralAsia (MNG) - В рамках реставрации памятников истории и культуры, находящихся в государственной собственности, 14 специалистов-реставраторов Центра национального культурного наследия отреставрировали 165 объектов движимых памятников истории и культуры из 30 учреждений, в том числе девять государственных музеев, 18 музеев аймаков, два музея сомонов и одна религиозная организация. В него вошли: Картины 41, Скульптуры 32, Ткани 28, Металл 17, Дерево 16, Кожа 11, Танка 10, Бумага 7 и Камень 3.

А на месте восстановлены: 5 Национальной библиотеки Монголии, 7 Буддийского центра Монголии, монастыря Гандантэгчинлин, всего 12 передвижных памятников истории и культуры; Всего 52 движимых памятника истории и культуры, в том числе 45 предметов из Объединенного музея аймака Сэлэнгэ, 6 предметов из храма-музея Чойжин-ламы и 1 предмет из музея аймака Төв.

Кроме того, 5 экспонатов из дворца-музея Богд-хана, 3 экспоната из музея храма Чойжин-ламы, 1 экспонат из Музея изобразительных искусств им. Занабазара Гомбодоржа, 1 экспонат из музея аймака Архангай, 1 предмет из музея аймака Хэнтий, Всего было отреставрировано 11 единиц историко-культурных движимых предметов из 5 музеев.

22 января 2024 года в выставочном зале Национального центра культурного наследия открылась выставка «Восстановленные памятники-2023» и она открыта для посещения.

В экспозиции представлены 42 движимых памятника истории и культуры, отреставрированных в 2023 году.

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