Беларусь планирует расширить ассортимент поставок продовольствия в Монголию

CentralAsia (MNG) - Беларусь планирует расширять ассортимент поставок продовольствия в Монголию. Об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко перед заседанием совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает корреспондент BelTA.

«Монголия — стратегический партнер для Беларуси. Работа ведется на протяжении многих лет. Мы активно поставляем туда сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, нацелены на расширение ассортимента. Сегодня планируем обсудить поставки скота, сотрудничество в области животноводства. Надеемся на более предметную и углубленную проработку этих вопросов», — сказал Вадим Шагойко.

Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве в области племенного животноводства между «Белплемживобъединение» (Беларусь) и Государственной сельскохозяйственной корпорацией Монголии. Документ предусматривает поставки в Монголию племенного крупного рогатого скота белорусской селекции. Кроме того, вчера в Минсельхозпроде обсуждались поставки оборудования для оснащения молочных и животноводческих ферм Монголии, семян картофеля и других сельскохозяйственных культур, ветеринарных препаратов белорусского производства, а также обучение и переподготовка монгольских специалистов в белорусских аграрных вузах.

23 января на заседании межправкомиссии стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Монголии, прежде всего в торгово-экономической сфере, обменялись мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансовой сфере, а также в области образования, культуры и науки. Для делегации Монголии подготовлена насыщенная программа — посещение флагманов белорусской промышленности, отраслевых министерств и организаций, предприятий сельского хозяйства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения