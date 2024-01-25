«Гомсельмаш» возобновляет поставки в Монголию

CentralAsia (MNG) - ОАО «Гомсельмаш» возобновляет поставки в Монголию. Об этом сообщил 24 января журналистам генеральный директор предприятия Александр Новиков перед заседанием совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает корреспондент BelTA.

«Мы сегодня подпишем контракт с Государственной сельскохозяйственной корпорацией Монголии на поставку 10 самоходных косилок в эту страну. До этого поставки осуществлялись в 2015 году, а сегодня мы возобновляем наше сотрудничество. Сначала 10 косилок, начинаем показывать нашу технику на монгольском рынке, а дальше развитие могут получить поставки зерноуборочной техники, которая пользуется спросом. Перспективы оцениваем положительно, потому что этот рынок потребляет до 300 единиц зерноуборочной самоходной техники ежегодно», — сказал Александр Новиков.

Он также рассказал об экономических показателях предприятия и дальнейших планах. «Наблюдается рост объемов производства и экспорта. Основные рынки - Россия, Казахстан. В этом году также планируем возобновить поставки в Африку, это около 100 единиц техники», — отметил гендиректор.

По его словам, в Год качества особое внимание будет уделяться не только высокой надежности техники, но и улучшению работы механизатора, повышению комфортабельности, чтобы продукция предприятия была еще более конкурентоспособной.

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