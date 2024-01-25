Монголия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью в торгово-экономической сфере

CentralAsia (MNG) - В Минске прошло 7-е заседание совместной белорусско-монгольской межправкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Монголия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью в торгово-экономической сфере. Об этом заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Хаянгаа, который является сопредседателем совместной белорусско-монгольской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Традиционные дружественные и братские отношения наших стран всегда остаются крепкими. Приятно отметить, что налажено взаимодействие во всех отношениях, в том числе политическом, торгово-экономическом, в образовании и науке. Монголия готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью во всех возможных сферах. Заседание межправкомиссии очень важно для реализации этого намерения», — сказал Болорчулуун Хаянгаа.

Среди перспективных направлений для развития сотрудничества он назвал промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру, образование. Обсуждается также создание в Монголии мультибрендового центра белорусской техники и сельскохозяйственных предприятий.

«Перед заседанием межправкомиссии белорусские коллеги предоставили нам возможность ознакомиться с ведущими предприятиями страны. Отрадно, что Беларусь сохранила передовой опыт и устойчивую работу государственных предприятий», — отметил Болорчулуун.

И был подписан протокол заседания белорусско-монгольской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также документ по вопросам поставок в Монголию белорусской сельскохозяйственной техники. 23 января было подписано также соглашение о сотрудничестве в области племенного животноводства, предполагающее поставки племенного крупного рогатого скота белорусской селекции.

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