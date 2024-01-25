Антикоррупционная служба Казахстана проверит систему оповещения о землетрясениях в Алматы стоимостью в $2,5 млн

CentralAsia (KZ) - Казахстанское агентство по противодействию коррупции проверит систему оповещения о землетрясениях в Алматы, которая на днях дала сбой. Об этом заявил официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов, передает Курсив.kz.

С заявлением по поводу данной системы ранее выступил директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов. Он сообщил, что компания-поставщик услуг по раннему оповещению о землетрясениях стоимостью 1,1 млрд тенге (около $2,5 млн) принадлежит Нурали Алиеву — внуку экс-президента Нурсултана Назарбаева.

«Мы в курсе этой информации, мы тоже читали публикацию нашего коллеги Дидара Смагулова. По данному факту департаментом Антикора по Алматы зарегистрировано обращение от общественного объединения «Әділдік жолы». Материалы направили в уполномоченный орган для проведения проверки, и по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сказал Тлеукенов.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В первые минуты ЧП в Алматы, в том числе, из-за отсутствия какой-либо информации, многие алматинцы поддались панике — несколько десятков человек получили травмы при эвакуации из зданий.

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Местные жители жаловались, что в городе во время землетрясения не сработали сирены (впрочем, власти утверждают, что для их работы землетрясение должно быть сильнее). Кроме того, sms-оповещения о подземных толчках начали приходить алматинцам уже во время афтершоков.

В свою очередь, в ДЧС Алматы сообщили, что автоматизированная система раннего оповещения о землетрясениях сейчас находится в тестовом режиме, который ориентировочно продлится до конца первого полугодия 2024-го.

Реализация проекта проходила поэтапно. В 2022 году построили 11 сейсмостанций, а в 2023-м еще 17. Как утверждалось, данная система должна будет выдавать сигнал о приближении разрушительной сейсмической волны в Алматы в автоматическом режиме и заблаговременно оповещать население с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города.

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