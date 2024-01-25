Семь землетрясений выше четырех баллов произошли недалеко от Алматы

CentralAsia (KZ) - В ночь на 25 января зафиксировано несколько подземных толчков, которые в Алматы не ощущались. Об этом свидетельствуют данные сервиса LastQuake. Эпицентр на границе Китая и Кыргызстана. Ранее специалисты сообщали о так называемых афтершоках.

На территории Китая:

Магнитудой 5.2 балла – 25 января в 4 часа 21 минуту в 274 км от Алматы.

Магнитудой 4.1 – в 3 часа 50 минут в 278 км от Алматы.

Магнитудой 4.3 балла – в 2 часа 35 минут в 279 км от Алматы.

Магнитудой 4.9 балла – в 2 часа 5 минут в 291 км от Алматы.

Магнитудой 4.4 балла – в 1 час 33 минуты в 250 км от Алматы.

На территории Кыргызстана:

Магнитудой 4.4 балла – в 00:45 в 239 км от Алматы.

Магнитудой 5 баллов – 24 января в 21:01 в 244 км от Алматы.

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