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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На 25 января «Казгидромет» прогнозирует штормовое предупреждение в разных областях Казахстана.

По данным метеорологов, в Шымкенте в конце дня ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В Абайской и Карагандинской областях ожидается низовая метель.

В Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ожидаются снег и туман.

На севере, востоке области Улытау ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается дождь и снег. В центре, на юге, западе, в горных и предгорных районах области туман.

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