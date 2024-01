В Китае при пожаре в магазине погибли 39 человек

CentralAsia (CA) - Крупный пожар в городе Синьюй в провинции Цзянси на востоке Китая унес жизни 39 человек, еще девять пострадали. Об этом сообщает «Синьхуа».

По его данным, возгорание произошло в одном из уличных магазинов 24 января около 15:30 по местному времени. Причина пожара пока что не установлена.

Пострадавшие были госпитализированы.

Также агентство пишет, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал к расследованию причин пожара и распорядился пресечь повторные инциденты.

The fire broke out at approximately 3pm from a street shop in the Yushui District of Xinyu. Rescue efforts have ended. #accident https://t.co/SMldmaRBZG https://t.co/EADaGuZA19 pic.twitter.com/2i2x7y8oYX