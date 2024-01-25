Видео — Как повели себя животные в зоопарке Алматы во время землетрясения

CentralAsia (KZ) - В алматинском зоопарке показали, как животные повели себя во время землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января.

Представители зоопарка рассказали, что днем, перед случившемся, наблюдатели не отметили никакого беспокойства среди обитателей. Однако после землетрясения атмосфера в зоопарке изменилась.

«Ночью в зоопарке практически нет сотрудников, за исключением ночных ветеринаров и охраны. Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки-гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу», - поделились в зоологическом парке.

Также зоопарк Алматы сообщил, что в 1980-1990 годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР велись исследования поведения животных как предвестников землетрясения. Тогда отмечалось аномальное поведение животных.

«Из 15 ощутимых землетрясений – шесть животных проявили необычное поведение, и чаще всего это были змеи», – отмечается в сообщении.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы толчки достигали пяти баллов.

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