«Красивая, но где тут японскость?». Победа этнической украинки на конкурсе «Мисс Япония» обернулась скандалом

Каролина Шиино

CentralAsia (CA) - 26-летняя модель родом из Украины Каролина Шиино победила в конкурсе красоты «Мисс Япония». Об этом сообщает Tokyo Weekender.

Как пишет издание, девушка стала первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии. Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и вместе с дочкой, которой тогда было 5 лет, переехала в Нагою.

Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Страны восходящего солнца, но и самой старшей королевой красоты.

Каролина подала заявление на конкурс «Мисс Япония» после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы «создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности», так как всегда чувствовала, что не похожа на окружающих.

Получая корону, Каролина сказала, что все происходящее «похоже на сон».

«С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали», - поделилась она со зрителями.

Однако японкой ее признали далеко не все. В сети многие местные жители высказывают недовольство.

«Многие японцы, включая моих знакомых, недовольны выбором «Мисс Япония», - написала в соцсети X корреспондент газеты The Japan Times Магдалена Осуми.

«Эта особа, которую выбрали «Мисс Японией», вообще к Японии не имеет отношения. Она на 100% украинка. Поймите меня правильно, она очень красивая, но конкурс называется «Мисс Япония». Где тут японскость?»; «Если бы она была хотя бы наполовину японкой, то это, конечно, проблемой бы не было. Но этнически она на 0% японка и даже родилась не в Японии», - пишут другие пользователи.

Были и те, кто посчитал, что победа Каролины является «дискриминацией японской внешности».

«Мне кажется, что это неправильно, когда самой красивой японкой называют девушку с европейской внешностью», – говорится в одном из комментариев.

Ещё одна точка зрения заключалась в том, что выбор украинской модели был политическим решением, который является «знаком времени».

Главный организатор конкурса «Мисс Япония Гран-при» Ай Вада отметила, что победу Каролине присудили заслуженно.

«Она говорит и пишет на красивом и правильном японском языке. Она больше японка, чем мы», – отметила Вада.

Когда в 2015 году представительницей Японии на конкурсе «Мисс Вселенная» стала Ариана Маямото, чьей матерью была японка, а отцом - афроамериканец, это тоже вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. 20-летняя Ариана получила немало критических замечаний со стороны тех, кто считал, что она «недостаточно похожа на японку». Но в жилах Каролины вообще нет ни капли японской крови.

В 2015 году представлять Японию на конкурсе «Мисс Вселенная» выбрали Ариану Маямото, чей отец был афроамериканцем

Шиино — 56-я победительница конкурса «Мисс Япония». Это – старейший конкурс красоты в стране, который проходит с 1950 года. Его в свое время основала японская газета «Ёмиури симбун» для отбора послов доброй воли для поездки в Соединенные Штаты, чтобы выразить благодарность за гуманитарную помощь, которую США оказывали детям, все еще недоедающим после окончания Второй мировой войны.

Первая победительница конкурса «Мисс Япония» Фудзико Ямамото (на фото слева)

Корона победительницы была возложена на голову Фудзико Ямамото. Позднее она стала одной из ведущих актрис Японии и в период с 1952 по 1963 год снялась более чем в 100 фильмах, в том числе в «Цветах праздника Хиган» режиссера Ясидзуро Одзу, за который получила приз за лучшую женскую роль. Она считалась одной из самых красивых женщин Японии, олицетворявшей чисто японский идеал.