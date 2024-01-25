НАТО проводит крупнейшие за 36 лет военные учения

Десантный корабль Военно-морских США Gunston Hall

CentralAsia (CA) - НАТО 24 января начал учения Steadfast Defender-24. Они станут крупнейшими с 1988 года военными учениями Североатлантического Альянса, сообщает Reuters.

Начало Steadfast Defender-24 положил выход десантного корабля Военно-морских США Gunston Hall из порта Норфолк, что в штате Вирджиния, который позже отправится через Атлантический океан. Это первый тактический маневр в рамках учений.

До конца января к учениям присоединится корабль канадского флота Charlottetown, который отправится из порта Галифакс в Европу.

«Steadfast Defender-24 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах», – прокомментировал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Учения Steadfast Defender-24, которые планировались несколько лет, продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

Во время учений НАТО отработает выполнение оборонных планов по реагированию на нападение, предположительно, России. В своём заявлении НАТО не упоминает РФ. Однако в главном стратегическом документе альянса Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО, пишет издание.

В учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих, 50 военно-морских кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин.