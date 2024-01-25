КНДР заявила, что провела первое испытание новой стратегической крылатой ракеты

- Азия и мир, политика
- 14:37, 25 января 2024
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CentralAsia (CA) - Северная Корея провела первое испытание стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР. В ведомстве заявили, что запуск ракеты не оказал влияния на безопасность окружающих стран, и добавили, что «нынешнее испытание является процессом непрерывного обновления систем вооружений, регулярной и обязательной деятельностью». Других подробностей об испытании в ЦТАК не сообщили.
Южнокорейские военные, как пишет агентство «Ренхап», подтвердили информацию об испытаниях. По их данным, КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. В агентстве напомнили, что в последний раз КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре 2023 года.
Северная Корея регулярно сообщает об испытаниях различных видов вооружений. Например, 19 января КНДР заявила, что провела испытание подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», а 15 января — испытание баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.