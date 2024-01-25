Кремль ответил на требование Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Россия согласна на международное расследование крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков.

На вопрос, зачем был сбит самолет, представитель Кремля предложил позвонить в офис Зеленского и задать этот вопрос там. Он назвал обмен пленными процессом, происходящим «в полной тишине», а действия Киева — «чудовищным совершенно актом».

«Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет», — заключил Песков.

Конкретной информации о том, что именно произошло накануне, по его словам, пока нет. Следователи начали изучать останки самолета только вечером 24 января, добавил пресс-секретарь. Владимиру Путину, как сказал Песков, предоставили общую информацию о крушении самолета, о поручения президента «говорить рано».

Военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. Минобороны РФ объявило, что в самолете находились 65 военнопленных, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих, — все они погибли. Вину за крушение самолета российская сторона возложила на Украину.

Власти Украины не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что на борту разбившегося самолета находились военнопленные, но подтвердили, что обмен действительно готовился. Вину за произошедшее украинская сторона пока официально ни на кого не возложила.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, обмен пленными планировался по схеме «192 на 192». Он утверждает, что следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, но его развернули.