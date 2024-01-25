Рекордная забастовка машинистов поездов в Германии: убыток может составить 1 млрд евро

CentralAsia (CA) - Немецкие железнодорожники проводят рекордную по длительности забастовку. Она продлится шесть дней, сообщает DW.

С 23 января работу прекратили машинисты грузовых поездов, через день к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами. Продлится забастовка до 29 января.

Машинисты государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn требуют сократить им количество рабочих часов с 38 до 35, а также повысить зарплаты. Пока руководство компании пообещало повышение зарплаты на 5% и уменьшение рабочего дня на один час с 2026 года. Но бастующих это не устроило.

От забастовки машинистов поездов страдают не только Deutsche Bahn и пассажиры, но и компании, которые перевозят товары и сырьё по железной дороге, а также соседние государства.

По словам эксперта Института немецкой экономики Томаса Пульса, забастовки могут привести к потерям до 100 млн евро в день.

Другой экономист, Михаэль Грёмлинг, отмечает, что убытки от шестидневного простоя на железной дороге будут расти неравномерно: "Мы легко можем столкнуться с ущербом в миллиард евро".

Эксперты также заявляют, что больший ущерб экономике будет нанесён, если заводы и фабрики остановят производство из-за проблем с логистикой.