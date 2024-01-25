Токаев высказался о недавнем землетрясении в Алматы

CentralAsia (KZ) - Во время недавнего ночного землетрясения компетентные органы в Алматы оказались не готовы в полной мере, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых – малой магнитуды.

«Откровенно говоря, во время ЧС в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести», – сказал президент.

К примеру, у большинства людей не были готовы даже тревожные чемоданчики, хотя этому должны обучать детей в детских садах и школах, добавил он.

«Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно», – заявил президент.

Он также высказался о готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения

«Сирену не включили – и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают», – отметил он.

Токаев заявил, что при сильном землетрясении людей волнует не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра, а инструкции о дальнейших действиях. В частности, «можно ли возвращаться в дома?», «куда идти, чтобы получить помощь?».

«Систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз смс-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей», – сказал он.

Президент также раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

«Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкент и 12 областях) ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований», 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций», - отметил он.

Он подчеркнул, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией.

По мнению главы государства, не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.

Обращаясь к главе МЧС Сырыму Шарипханову, Токаев заявил, что его нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной.

«Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность», - сказал он.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы толчки достигали пяти баллов, пострадали 67 человек.

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