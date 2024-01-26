Участников аварии в Улан-Баторе, где погибли трое спасателей, арестовали

Название: Мөнхнаран Эрдэнээ виновник ДТП и чиновник Минобороны

CentralAsia (MNG) - Водителей грузовика, перевозившего 60 тонн газ, и автомобиля Nissan Patrol, столкновение которых привело к взрыву, пожару в жилом доме и гибели людей, задержали на 48 часов.

Суд постановил арестовать водителей газовоза и легкового автомобиля Nissan Patrol по предложению следователя и транспортного прокурора. заявили в управлении полиции. Причиной ареста стал риск того, что водители могут причинить вред своему здоровью и жизни. Задержанным окажут психологическую помощь. Кто из них виноват в ДТП и что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

За рулем автомобиля Nissan Patrol, одного из участников ДТП, ставшего причиной взрыва в Улан-Баторе, был Мөнхнаран Эрдэнээ, глава государственного предприятия Строительно-контрактного управления Минобороны.

Предварительную информацию о ходе расследования могут обнародовать на этой неделе.

источник: middleasiannews.com

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