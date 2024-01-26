Монголия работает над организацией саммита с Россией и Китаем

CentralAsia (MNG) - Монголия по дипломатическим каналам работает над организацией саммита с Россией и Китаем, заявил изданию South China Morning Post премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

"Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем. Дата еще не назначена", — заявил Оюун-Эрдэнэ газете во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

По его словам, на саммите будет обсуждаться экономический коридор Китай-Монголия-Россия, предложенный Пекином как часть инициативы "Один пояс, один путь" для расширения региональной инфраструктурной взаимосвязанности, торговых и инвестиционных потоков.

Монгольский премьер выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Монголию в этом году и добавил, что отношения его страны с Китаем находятся "на самом высоком уровне", и что обе стороны развивают "всеобъемлющее стратегическое партнерство".

Оюун-Эрдэнэ указал, что Монголия "готова подключиться" к газопроводу "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию и будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

"Мы ждем, пока китайская и российская стороны завершат детальное изучение цифр и экономических показателей", - отметил он.

В ноябре прошлого года монгольские власти сообщили газете, что страна планирует создать семь новых "сухих портов" для расширения торговли с Китаем и Россией. По словам Оюун-Эрдэнэ, в этом и следующем году в стране появятся новые порты для экспорта в Китай, что позволит значительно укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. По мнению монгольской стороны, это позволит увеличить экспорт в четыре раза.

источник: middleasiannews.com

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