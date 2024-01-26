Председатель ПК ВСНП встретился с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи встретился с заместителем председателя Великого Государственного Хурала /парламента/ Монголии Мөнхбаатаром Лхагвыном в четверг в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба парламента Монголии.

Чжао Лэцзи заявил, что в этом году исполняется 75-летие со дня установления дипломатических отношений и 10 лет со дня установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией.

Китай готов сотрудничать с Монголией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, крепко держать направление развития китайско-монгольских отношений, решительно защищать политическую основу китайско-монгольских отношений, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно реагировать на региональные и глобальные вызовы, продвигать непрерывное развитие китайско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, добавил он.

Чжао Лэцзи отметил, что ВСНП готов поддерживать тесные и дружественные обмены с Великим государственным хуралом Монголии, как следует проводить заседания в рамках механизма регулярных обменов между законодательными органами Китая и Монголии, углублять обмен законодательным опытом в области экологии, охраны окружающей среды и других областях, чтобы обеспечить правовые гарантии для практического сотрудничества между двумя странами и способствовать построению китайско-монгольского сообщества единой судьбы.

Мөнхбаатар заявил, что монголо-китайские отношения служат образцом для развития межгосударственных отношений, отметив, что во время его визита успешно прошло 5-е заседание в рамках механизма регулярных обменов между законодательными органами Монголии и Китая.

Великий государственный хурал Монголии готов постоянно укреплять сотрудничество с ВСНП, добавил Мөнхбаатар.

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