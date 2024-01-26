К концу декабря 2023 года объем наличных денег в обращении в Монголии вырос на 5,7%

CentralAsia (MNG) - К концу декабря 2023 года объем наличных денег в обращении в Монголии вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в четверг сообщил Национальный статистический комитет страны.

За указанный период общий объем активов банковского сектора Монголии составил 28,7 трлн тугриков /8,42 млрд долларов США/. Данный показатель вырос на 5,6% о сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Между тем эксперты ЦБ Монголии отмечают, что за этот период объем некачественных кредитов в масштабах банковской системы Монголии увеличился на 0,6%.

На сегодняшний день в Монголии осуществляет свою деятельность около 1,5 тыс. отделений 11 коммерческих банков.

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