Давос: Стимуляция развития: преобразующее воздействие культурной дипломатии на процветающие творческие отрасли Монголии – Номин Чинбат

CentralAsia (MNG) - На 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе я имела возможность обсудить с политиками и бизнесменами и других стран богатое культурное наследие Монголии и потенциал экономического роста культурной индустрии.

Г-жа Номин Чинбат, министр культуры Монголии.

Большой честью для меня стало приглашение выступить на завтраке, организованном Давосским Альянсом Баукультур, работающим в направлении внедрения национальной культуры в ее инфраструктуру и политические решения в этой области. Мы обсуждали то, как более широкое знакомство с национальной культурой может предоставить более широкие возможности иностранным инвесторам и обеспечить экономические выгоды монголам, работающим в сфере культуры.

В течение прошлого года Министерство культуры укрепляло связи между нашими культурными и творческими индустриями с нашими партнерами по всему миру, информируя широкую общественность об уникальной истории и яркой культуре Монголии.

В октябре во время государственного визита президента Монголии Хурэлсуха во Францию я открыла в Париже международную художественную выставку «Белое молоко красит голубое небо». В составе делегации в Великобритании в ноябре я подписала Меморандум о взаимопонимании с Королевской академией искусств в Лондоне о совместной реализации программы «Искусства монгольского мира», а также с Кембриджским университетом о создании новой программы гостевых исследовательских стипендий.

Премьера спектакля «Монгольский Хан» состоялась в лондонском театральном районе Вест-Энд, что совпало с 2023 годом, когда отмечалось 60-летие установления дипломатических отношений между Великобританией и Монголией. Это сотрудничество демонстрирует новые способы, которыми мы демонстрируем культурное богатство Монголии во всем мире, предлагая возможности людям увидеть своими глазами то, что может предложить наша страна, а также формируя новые связи между монголами и другими народами.

Запуск нашей новой кампании национального бренда ‘Go MonGolia, always moving’ («Вперед, Монголия, всегда в движении») будет способствовать развитию этого прогресса, побуждая всё больше людей во всем мире путешествовать в Монголию и почувствовать на себе нашу яркую культуру, не исключая и зимнее время года. В прошлом году Монголию посетили более 600 000 туристов, принесших нашей экономике один миллиард долларов дохода.

Эта новая кампания поможет достичь цели ежегодно принимать миллион туристов и увеличить вклад культурного сектора в нашу экономику до 4% ВВП к 2030 году. Это направление работы составляет базовый элемент правительственного плана по созданию процветающей и диверсифицированной экономики, с целью преодолеть зависимость от наших традиционно сильных сторон в горнодобывающем и минеральном секторе.

Креативная индустрия Монголии эксплуатирует связь между нашей кочевой историей и современностью, поскольку страна развивается по нашему плану «Видение 2050». Это особенно важно в такой молодой стране, как наша. Поскольку что средний возраст современных монголов моложе 30 лет, использование их энергии и идей, работающих в творческом секторе, поможет раскрыть его экономический потенциал.

Для этого в августе прошлого года мы провели первый «Nas Summit», установив связь нашего молодого поколения с международными лидерами социальных сетей и производителями контента с общим числом подписчиков в соцсетях более 400 миллионов человек. Присутствие этих успешных контент-мэйкеров не только способствовало популяризации Монголии в медиапространстве, но и помогло заложить основы для дальнейшего роста и успеха творческих индустрий Монголии. Лидеры в этой области делились своими знаниями и опытом с монгольской молодёжью, чтобы поддержать их карьеру в этой сфере. В 2024 году «Nas Summit» станет ещё масштабнее и предоставит еще больше возможностей для нашей технически подкованной и предприимчивой молодежи.

Экономическое развитие культурного сектора Монголии опирается на наши прочные связи с международными партнерами. В этом году фестиваль Наадам вновь пройдет во время Монгольского экономического форума, главного ежегодного делового и инвестиционного мероприятия Монголии. Это символизирует связь между культурной дипломатией Монголии и нашими усилиями по обеспечению новых инвестиционных возможностей с партнерами по всему миру.

Продвижение нашей культуры за рубежом является неотъемлемой частью роста культурного сектора Монголии. Рост туризма после пандемии поддержал наш внутригосударственный рост и сопровождался новыми возможностями для государственно-частного партнерства в культурном секторе, что было особенно полезно монгольской молодёжи. Культурная и творческая индустрия Монголии не просто основана на нашем наследии, но и составляет ключевую часть нашего плана устойчивого экономического развития на ближайшие десятилетия.

перевод и источник: middleasiannews.com

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