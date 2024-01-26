Посол Монголии и сотрудники посольства прибыли в Пхеньян в декабре
президент Хурэлсух и посол Эрдэнэдаваа
CentralAsia (MNG) - Ротация дипломатов и персонала стала лишь третьей после Китая и России с тех пор, как КНДР закрыла свои границы в 2020 году.
Новый посол Монголии в Северной Корее приступил к исполнению своих обязанностей в Пхеньяне в декабре, как сообщили NK News несколько информированных источников. Это первый раз, когда страна, за исключением Китая или России, пополнила штат своего посольства с тех пор, как КНДР закрыла свои границы из-за COVID-19.
Посол, которого, как подтверждает веб-сайт МИД Монголии, зовут Эрдэнэдаваа Лувсанцэрэн, прибыл вместе с несколькими другими дипломатическими сотрудниками в Северную Корею в конце прошл
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