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Главные дипломаты Монголии и Украины обсудили Формулу мира и двустороннее сотрудничество

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим монгольским коллегой Батцэцэг Батмөнх вопросы двусторонних отношений и мира президента Владимира Зеленского.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети "Х" после телефонного разговора с главой МИД Монголии, сообщае т Укринформ.

Я говорил с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх о развитии украинско-монгольских отношений. Мы обсудили формулу мира президента Зеленского и подготовку к Глобальному саммиту мира. Мы также договорились возобновить заседания межправительственной комиссии и завершить работу по взаимным безвизовым режимам", - написал министр.

источник: middleasiannews.com

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