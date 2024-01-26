Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил протокол о принятии Швеции в состав НАТО. Документ опубликован в правительственной газете Resmi Gazete, передает Anadolu.

23 января за ратификацию протокола проголосовал парламент Турции.

Единственной страной-членом НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к альянсу, остается Венгрия. Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Вступление Швеции в НАТО затянулось из-за противодействия Турции, которая обвиняла Швецию укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее «террористической организацией»).