Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

- Азия и мир, политика
- 9:35, 26 января 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил протокол о принятии Швеции в состав НАТО. Документ опубликован в правительственной газете Resmi Gazete, передает Anadolu.
23 января за ратификацию протокола проголосовал парламент Турции.
Единственной страной-членом НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к альянсу, остается Венгрия. Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией.
Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Вступление Швеции в НАТО затянулось из-за противодействия Турции, которая обвиняла Швецию укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее «террористической организацией»).