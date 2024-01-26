В США впервые казнили человека при помощи чистого азота

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CentralAsia (CA) - Впервые в США провели смертную казнь с применением чистого азота. Казнь 58-летнего Кеннета Смита состоялась в городе Этмор в штате Алабама, о чем в пятницу, 26 января, сообщила газета Alabama Local News.

Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года прошла первая попытка казнить Смита с помощью стандартной для США смертельной инъекции. Но однако у него не смогли найти подходящей вены для иглы.

Данный способ казни предполагает плотное прижатие маски к лицу, закрывающее рот и нос человека. Затем в маску подается газообразный азот. Человек продолжает нормально дышать, однако постепенно азот вытесняет из легких кислород — человек быстро теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца.

«Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад <…> Спасибо, что поддержали меня», — цитирует газета последние слова казненного.

Попытки Смита оспорить казнь не увенчались успехом.

«Не сумев убить Смита с первой попытки, Алабама выбрала его в качестве «подопытного кролика», чтобы проверить метод казни, который никогда раньше не применялся», — написала судья Соня Сотомайор, ее слова цитирует SkyNews.

Ранее, 25 января, Верховный суд США не стал откладывать первую в истории казнь с помощью чистого азота. Отмечается, что судьи отвергли доводы адвокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.

Ранее, 2 ноября, Верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни. Кеннета Юджина Смита, который стал первым казненным с использованием азота, признали виновным в наемном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор Алабамы Кей Айви приостановила такой вид наказания в штате, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.