Bloomberg: Россия дала понять США, что готова к переговорам по Украине

CentralAsia (CA) - Российские власти по неофициальным каналам дали понять руководству США, что готовы к диалогу по мирному урегулированию конфликта в Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю.

Источники агентства сообщили, что «сигналы» от Москвы были получены Вашингтоном в прошлом месяце через посредника, имя которого не называется. Собеседники Bloomberg отмечают, что с большой долей вероятности Россия может допустить возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, однако будет настаивать на признании территорий, которые сейчас контролируют российские войска (речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях). Также РФ не готова ни в каком виде обсуждать статус Крыма.

В Совете нацбезопасности США агентству рассказали, что не имеют информации о подобных «сигналах» от российской стороны. «Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как»,— заявила в разговоре с Bloomberg пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил агентству, что «Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине, тем не менее настроена продолжать военную операцию до достижения своих целей».

«Им выгодно, чтобы все думали, что существует тайный канал, и он настолько секретен, что никто не может его разгадать, потому что это чертовски пугает украинцев», — сказала Фиона Хилл, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, ответственный за Россию.

«Русские хотят, чтобы мы создали идею о том, что канал существует и что все зависит от США, поэтому никто и ничто другое не играет роли», — добавила она. «Это классическая русская игра».

Идея о существовании секретного обратного канала также циркулирует в европейских столицах, хотя чиновники отрицают, что что-либо об этом знают.

«Я слышал эти слухи и не знаю, что из них сделать — если это ради политических выгод, чтобы меня воспринимали как умеренного», — заявил советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм в интервью в Вашингтоне, где он встречался со своим президентом. Американский коллега Джейк Салливан. «Путин, очевидно, был бы очень рад, если бы ему удалось добиться соглашения, основанного на нынешних территориальных завоеваниях, о чем, конечно, не может быть и речи для наших украинских друзей».

Федор Лукьянов, председатель прокремлевского Совета по внешней и оборонной политике в Москве, заявил, что любое соглашение, официально закрепляющее контроль России над оккупированными землями, «будет равносильно созданию новой системы безопасности в Европе, что действительно было главной целью Путина. Но сейчас нет никаких признаков того, что кто-то к этому готов».