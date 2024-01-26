Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, «позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины».

СК сообщил, что на борту самолета находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Точное число сотрудников военной полиции и украинских военных ведомство не называет. Минобороны РФ утверждало, что на борту были 65 украинских военнослужащих и трое сопровождающих их российских военных.

Следственный комитет также отчитался, что на месте падения самолета обнаружены «фрагментированные останки людей».

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. Минобороны России заявило, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину. Ведомство утверждало, что власти Украины знали, что «по сложившейся практике» 24 января украинских военнопленных перевезут военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород.

Планы обмена военнопленными между Россией и Украиной подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. В сообщении ГУР также говорилось, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.