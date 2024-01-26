Всех пропавших без вести из-за оползня в Китае признали погибшими
- Азия и мир, происшествия
- 11:48, 26 января 2024
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CentralAsia (CA) - Местные власти объявили погибшими всех пропавших без вести в результате оползня на юго-востоке Китая, сообщает «Синьхуа».
«Все пропавшие без вести в результате оползня, обрушившегося 22 января на горную деревню в провинции Юньнань на юго-западе Китая, были признаны погибшими. Таким образом, общее число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 44 человек», – говорится в сообщении.
Оползень сошёл поздно ночью 22 января, когда люди спали. Горная почва покрыла 18 домов, расположенных у подножия холмов.
Люди оказались погребены под завалами, связь с ними была потеряна.
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