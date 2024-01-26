Си Цзиньпин и Мирзиеев договорились о повышении уровня стратегического партнерства двух стран

CentralAsia (UZ) - Китай и Узбекистан повысили отношения до «всепогодного всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху». Соответствующее совместное заявление председатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали по итогам переговоров в Пекине 24 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин отметил, что 32 года назад Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, установившей дипломатические отношения с Китаем. Народы двух стран «унаследовали дух Шелкового пути, а дерево китайско-узбекской дружбы имеет глубокие корни и пышные листья и полны жизненной силы».

«В частности, на протяжении последних семи с лишним лет мы вместе работаем над налаживанием здорового и процветающего двустороннего сотрудничества в различных областях», — отметил председатель КНР.

Китай твердо поддерживает Узбекистан в защите своего национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также в выборе собственного пути развития, подчеркнул Си.

Он заявил, в частности, что Китай готов:

импортировать больше качественной продукции из Узбекистана;

расширять сотрудничество с Узбекистаном по всей промышленной цепочке производства транспортных средств на новых источниках энергии;

совместно работать над крупными проектами, включая объекты фотоэлектрической энергетики, ветроэнергетики и гидроэнергетики, чтобы поддержать стратегию развития зеленой экономики Узбекистана и способствовать его устойчивому развитию;

предоставлять молодым узбекистанцам больше государственных стипендий для обучения в КНР.

По мнению Си, следует в кратчайшие сроки приступить к строительству железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан и способствовать превращению Узбекистана из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, связанную сухопутными маршрутами.

Обе республики должны сотрудничать в области борьбы с бедностью, расширять и углублять кооперацию на местном уровне, реализовывать больше проектов на благо своих народов, углублять культурно-гуманитарные обмены, указал Си Цзиньпин.

Шавкат Мирзиёев отметил символическое значение выбора Китая в качестве первой страны, которую он посетил в этом году.

«Каждый раз, когда я посещаю Китай, поражаюсь его блестящим достижениям в реформах и развитии. Благодаря мудрому руководству председателя Си Цзиньпина Китай стал мировой державой во многих аспектах, таких как экономическое развитие и инновационный потенциал. Узбекистан готов перенять успешный опыт развития Китая и стать попутчиком на пути модернизации на благо двух народов», — цитирует «Синьхуа» узбекского президента.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан:

твердо соблюдает «принцип одного Китая»;

решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела КНР;

готов твердо поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его коренных интересов, включая Тайвань, Синьцзян, права человека;

сотрудничать с КНР в борьбе с «тремя силами зла» (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) и обеспечении безопасности в обеих странах и регионе в целом.

Президент Узбекистана поблагодарил Си за личное внимание и поддержку вопросов сотрудничества в борьбе с бедностью. Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению в Узбекистане «Мастерской Лу Бань» — китайской системы профессионального образования.

На переговорах отмечалось, что по итогам 2023 года взаимная торговля между двумя странами достигла $14 млрд. Лидеры выразили мнение, что в ближайшей перспективе товарооборот можно довести до $20 млрд.

Мирзиёев призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане.

По итогам переговоров было подписано свыше 15 документов о сотрудничестве. Главы государств подписали Совместное заявление.

В присутствии лидеров также подписаны:

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством образования Китайской Народной Республики в области обучения китайскому языку;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;

Протокол между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;

Протокол между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;

Протокол о намерениях между Министерством по сокращению бедности и занятости Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области сокращения бедности;

Протокол о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;

Протокол между Агентством по техническому регулированию Республики Узбекистан и Администрацией стандартизации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области стандартизации;

Договорённость между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве «Воздушного шелкового пути»;

План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2026 годы;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао и другие.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Китай 23 января с государственным визитом.