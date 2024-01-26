Казахстан завалит снегом в выходные, - синоптики

CentralAsia (KZ) - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 27-29 января ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют снег, в северных и восточных регионах – с метелью, в южных регионах – осадки в виде мокрого снега и дождя, 29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

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