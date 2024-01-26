экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан завалит снегом в выходные, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 27-29 января ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют снег, в северных и восточных регионах – с метелью, в южных регионах – осадки в виде мокрого снега и дождя, 29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com