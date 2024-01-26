Минздрав Палестины: Число погибших в секторе Газа превысило 25 тысяч

CentralAsia (CA) - Число жертв обстрелов сектора Газа достигло 25 900 человек, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. По его данным, еще 64 110 человек получили ранения. Только за прошедшие сутки в анклаве погибли 200 человек и как минимум 370 пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Министерство здравоохранения Газы утверждает, что вчера, 25 января, израильские войска открыли огонь по толпе палестинцев, пришедших в город за получением гумпомощи. В результате было убито не менее 20 человек, еще десятки получили ранения, передает AP. По данным агентства, информацию об инциденте также подтвердили очевидцы. Армия Израиля пока никак не комментировала это.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября 2023 года. Израиль оценивал число погибших в 1,4 тыс. На этой неделе The Wall Street Journal сообщила, что «Хамас» выразил готовность обсудить соглашение с Израилем об освобождении плененных гражданских женщин и детей. В обмен движение хочет добиться «значительной паузы» в боевых действиях.