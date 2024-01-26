ООН назвала число беженцев с Украины

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CentralAsia (CA) - Около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины, сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.

Он призвал помочь им «восстановить свою жизнь», найти работу и отремонтировать дома. Управление организации по делам беженцев помогло восстановить свыше 27,5 тыс. домов.

По данным ООН, 47% украинских беженцев — женщины, еще 33% — дети.

Около 80% украинских беженцев рассчитывают со временем вернуться в страну, но только 14% считают, что получится это сделать в ближайшем будущем, следует из статистики ООН. В качестве первостепенных проблем они называют безопасность, жилье, получение средств к существованию.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша — почти 60% из общего числа вынужденно покинувших Украину.

Количество украинских беженцев снизилось с первых месяцев конфликта. К апрелю 2022 года количество покинувших страну достигало 11,4 млн человек, внутри Украины покинули дома около 7,1 млн.

До февраля 2022 года на Украине жили свыше 40 млн человек, сейчас население страны оценивают примерно в 35 млн. В Евросоюзе предупреждают о риске сокращения численности населения Украины до менее чем 29 млн в ближайшие 30 лет.