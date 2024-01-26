Убийство военкора Татарского в Санкт-Петербурге: Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии

Дарья Трепова

CentralAsia (CA) - Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы. Она признана виновной в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

Суд также назначил ей штраф в 600 тыс. руб. и взыскал с нее 16 495 000 руб. по гражданским искам.

Суд посчитал доказанной вину Треповой в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и в подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Сама подсудимая признала вину только в последнем. Гособвинение запросило для Треповой 28 лет колонии.

Кроме того, суд признал виновным Дмитрия Касинцева, в квартире которого скрывалась Трепова, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.316 УК РФ. Он приговорен к году и девяти месяцам колонии за укрывательство.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую военкору вручила Трепова. Больше 50 человек пострадали при взрыве. Организатором теракта следствие считает журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии Романа Попкова, соучастником — украинца Юрия Денисова. Трепова признала, что действовала по заданию кураторов с Украины, но, по ее словам, она думала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство. Подсудимая принесла извинения потерпевшим.