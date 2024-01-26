На выходных в Узбекистане ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В субботу в дневные часы на территорию Узбекистана ожидается вынос тёплых и влажных воздушных масс с территории Туркменистана, сообщил Узгидромет.

Прогнозируется погода без осадков, лишь во второй половине дня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами ожидается дождь. Местами по стране будет усиливаться ветер до 15−20 м/с.

Температура ночью понизится до 0…-2 градусов, в отдельных районах — до -5 градусов, днём повысится до +5…+10, по северу ночью — до −6…−11 градусов, днём — до −2…+3.

В воскресенье осадки, преимущественно в виде дождя, распространятся на всю территорию Узбекистана. Местами пройдут дожди, по северу — осадки (дождь, снег). Температура ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +8…+13, по северу ночью — в пределах −2…−7 градусов, днём — −2…+3.

Местами возможен туман.

По горным районам в этот период временами ожидается снег, 28 января — местами сильный. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей объявлена лавинная опасность.

В пятницу в первой половине дня снег, возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с. Температура в пределах +3…+5 градусов.

27 января без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью будет в пределах 0…-2 градуса, днём — +8…+10 градусов.

28 января ожидается дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с. Температура ночью — +2…+4 градуса, днём — +9…+11.