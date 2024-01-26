В феврале в Таджикистане температура воздуха будет выше климатической нормы

CentralAsia (TJ) - В феврале в Таджикистане температура воздуха будет выше климатической нормы до 4 градусов, сообщили «Азия-Плюс» в Агентстве по гидрометеорологии страны.

По данным синоптиков, осадки в виде дождя и мокрого снега в течение месяца также выпадут чуть больше нормы, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области.

По данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в Хатлонской области и районах республиканского подчинения в феврале температура в долинах днём составит от +9 до +14 градусов, в некоторые дни до +19 до +24 градусов. Ночью: от +3 до +8 градусов, а в некоторые дни до +13.

В предгорьях температура воздуха днем будет прогреваться до +9, иногда - до +17.

Количество осадков ожидается в пределах нормы, иногда выше климатической нормы. В отдельные дни ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с, местами туман.

В долинах Согдийской области в феврале среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-3 выше климатической нормы и составит до +11, иногда до +18. В горных районах температура ночью будет снижаться до -6-11 градусов мороза, дневная будет от -1 до +4 градусов. Осадки в течение месяца будут в пределах нормы.

На западе ГБАО в феврале средняя температура днем составит до 7-12 тепла, ночью от -2+3. В течение месяца здесь ожидаются осадки различной интенсивности. В отдельные дни в отдельных районах скорость ветра усилится до 17-22 метров в секунду.

На востоке ГБАО в феврале в отдельных районах ожидается температура воздуха на уровне 10-11 градусов мороза: днём будет до 7-12 мороза, а ночью до 15-20 мороза. Осадков в этом месяце ожидается меньше нормы.

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