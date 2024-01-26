В Афганистане разбился российский самолет: Выживший пилот рассказал о посадке на пик горы

CentralAsia (CA) - Пилот разбившегося в Афганистане российского бизнес-джета Falcon 10 Аркадий Грачев рассказал, что самолет удалось посадить на пик горы, сообщает «Известия».

«В результате наших грамотных действий мы посадили самолет. Мы не упали, мы сели на пике горы. Были технические проблемы. Мы провели полтора суток на морозе, потом нас медики стали вытаскивать. Нас выводили с высоты 4 тыс. м, по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне», — сказал он журналистам по прилете в московский аэропорт Внуково.

Информацию о том, что на борту находился миллион долларов, он отрицает.

«Специфика афганского народа такова, что, когда они приходят помогать, их нужно отблагодарить. Конечно, мы какие-то деньги небольшие им дали»,— сказал Грачев.

23 января афганское издание «Хашт-э субх» написало, что с разбившегося бизнес-джета пропало $1,2 млн. Местные власти начали расследование возможной кражи. Источники издания сообщили, что в пропаже денег подозревали талибов, так как они не передали разбившийся самолет российским властям.

Самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) —Ташкент —Жуковский и перестал выходить на связь 20 января. 21 января Росавиация сообщила о крушении этого самолета в афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. У самолета отказали двигатели, после чего он рухнул на склон горы. На борту самолета находились шесть человек: волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков с супругой Анной, два медика и два пилота. Евсюковы погибли, четырем членам экипажа удалось выжить. Их доставили в Кабул, где оказали медицинскую помощь.