На Марсе нашли рекордные залежи подземного льда

CentralAsia (CA) - Орбитальный аппарат «Марс-экспресс» Европейского космического агентства (ЕSА) обнаружил, что на Марсе есть достаточно льда, чтобы в случае его таяния покрыть всю красную планету неглубоким океаном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Хотя следы водяного льда находили на Марсе и раньше, последнее открытие «Марс-экспресс» стало крупнейшим. Как показал анализ радиолокационных сигналов, ледяные отложения находятся вблизи экватора планеты. Они простираются на глубину 3,5 километра. Залежи скрыты под коркой затвердевшего пепла и пыли толщиной в около 4 километров. Марсианский лед не выглядит как единая и чистая глыба. Он расположен слоями и сильно загрязнен пылью.

По оценкам ученых, при расторжении ледяных залежей Марс будет покрыт сплошным слоем воды глубиной от 1,5 до 2,7 метра. В настоящее время доступ к подземным ледникам марсианского экватора представляется затруднительным для будущих миссий с Земли.

Специалисты считают, что существование льда могло быть результатом блуждания оси Марса. Считается, что на протяжении всей истории красной планеты осевой наклон полюсов планеты менялся довольно хаотично. Сейчас полюса Марса наклонены к эклиптике на 25 градусов. В прошлом этот угол мог варьироваться от 10 градусов до 60 градусов.

В периоды сильного наклона, когда полюса направлены ближе к Солнцу, чем к экватору, на поверхности экватора может образовываться водяной лед в больших количествах. Затем этот лед мог быть погребен под пеплом и пылью.

Общий объём льда на поверхности и в приповерхностном слое оценивается в 5 млн км³. В более глубоких слоях, вероятно, могут быть сосредоточены гораздо большие запасы подмерзлотных солёных вод. Их объём оценивается в 54-77 млн км³. В расплавленном состоянии он покрыл бы поверхность Марса слоем воды толщиной 35 м.