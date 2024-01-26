В Казахстане 23-26 января зарегистрировали более 1,8 тыс. афтершоков

CentralAsia (KZ) - В период с 23 по 26 января по Казахстану зарегистрировано более 1 800 слабых афтершоков, 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла, сообщает пресс-служба ДЧС со ссылкой на сейсмологов.

Сейсмологи напомнили, что это закономерное явление, но сколько именно будет происходить этот процесс, будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров.

«Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим», - указывается в сообщении.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы толчки достигали пяти баллов, пострадали 67 человек.

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