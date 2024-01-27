Телескоп Уэбба зафиксировал огромную «фабрику звезд», расположенную в соседней галактике

CentralAsia (CA) - Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба во всех цветах и деталях зафиксировали огромную «фабрику звезд», расположенную в соседней галактике.

На оранжевом, желто-голубом изображении показан межзвездный атомарный водород туманности N79 шириной 1630 световых лет в Большом Магеллановом Облаке – галактике-спутнике Млечного Пути. Этот регион активно образует звезды и остается практически не исследованным астрономами, пишет Space.

N79 считается «младшим братом» Туманности Тарантул , расположенной на расстоянии примерно 161 тысячи световых лет от Земли.

Несмотря на сходство, ученые считают, что за последние 500 тысяч лет N79 образовывал звезды вдвое быстрее Туманности Тарантул.

Исследование регионов интенсивного рождения звезд, таких как N79, позволяет ученым узнать состав облаков газа и пыли, порождавших звезды в ранней Вселенной, когда звездообразование было самым интенсивным.

Новое изображение фокусируется на трех гигантских комплексах холодного атомарного газа, так называемых молекулярных облаках, составляющих то, что астрономы называют N79 Южная, или S1.

Одним из наиболее впечатляющих аспектов изображения является «звездная вспышка», которая окружает «яркое сердце» N79. Телескоп Джеймса Уэбба создал новое изображение N79 с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона. Инфракрасное изображение позволяет астрономам глубоко заглянуть в область звездообразования.

Телескоп также может «видеть» молодые звездные тела, все еще находящиеся в коконе в своей материнской утробе из газа и пыли. Эти так называемые «протозвезды» еще не собрали достаточно материала из этой оболочки, чтобы стать достаточно массивными для превращения водорода в гелий в своих ядрах.

На изображении молодой звезды N97, только что начавшей этот процесс, можно увидеть как самую яркую точку среди оранжевых облаков газа и пыли, отмечают ученые.

Астрономы надеются, что в рамках этой миссии они смогут впервые исследовать планетообразующие диски с окружающими молодые звезды веществами, похожими на Солнце, и таким образом понять, как сформировалась наша Солнечная система около 4,6 миллиарда лет назад.