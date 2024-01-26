Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе, но не требует прекращения огня

CentralAsia (CA) - Суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры по предотвращению смертей и разрушений в Газе, но при этом высшая судебная инстанция ООН не требует прекратить огонь в палестинском анклаве, передает Euronews.

Такое решение было вынесено по итогам рассмотрения иска ЮАР против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.