Сейсмологи Алматы зафиксировали землетрясение

CentralAsia (KZ) - 27 января в 01:47 сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС Казахстана зарегистрировано землетрясение.

Как пишет Nur.kz, эпицентр землетрясения располагался в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 5 км.

На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.

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