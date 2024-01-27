Сейсмологи Алматы зафиксировали землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 10:15, 27 января 2024
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CentralAsia (KZ) - 27 января в 01:47 сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС Казахстана зарегистрировано землетрясение.
Как пишет Nur.kz, эпицентр землетрясения располагался в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 5 км.
На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.
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