Трампа обязали выплатить $83 млн за клевету на писательницу Джин Кэрролл

CentralAsia (CA) - Присяжные в Нью-Йорке рассмотрели иск о диффамации писательницы Джин Кэрролл к экс-президенту США Дональду Трампу и присудили ему выплатить ей $83,3 млн, пишет Би-би-си.

Эта сумма складывается из компенсации репутационного ущерба ($11 млн), эмоционального ущерба ($7,3 млн) и штрафа в $65 млн, которые адвокаты Кэрролл просили назначить, чтобы принудить политика прекратить его нападки на истицу.

Трамп был ранее признан виновным в посягательстве на Кэрролл в 1990-е годы. Новый иск о диффамации был подан из-за сделанных им в 2019 году заявлений, обвинявших ее во лжи.

Присяжные, чьи имена ради их безопасности не раскрываются, совещались три часа и вынесли свое решение единогласно.

Они присудили Кэрролл меньше, чем $24 млн (по $12 млн за репутационный и эмоциональный ущерб), которая она требовала.

Поблагодарив присяжных, судья Льюис Каплан дал им такой совет: «Никогда не раскрывайте, что вы были членами этой коллегии присяжных. Больше ничего я об этом говорить не буду».

Трамп, со своей стороны отреагировал на решение суда спустя несколько минут на своем сайте Truth Social. Он назвал его смешным и обещал подать апелляцию на «всю эту направляемую Байденом охоту на ведьм, нацеленную на меня и Республиканскую партию».