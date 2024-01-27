В Узбекистане ожидаются морозы до -8...13°

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 29-31 января.

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, 29-30 января местами снег, 31 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29 января местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 29-30 января 3-8° мороза, 31 января 8-13° мороза, днем 29 января 0-5° мороза, 30-31 января 2° мороза-3° тепла.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, 29-30 января местами возможны осадки (дождь, снег), 31 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29-30 января местами возможно усиление до 15-20 м/с, 29 января возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 29 января ночью и днем 2-7° тепла, 30 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла, 31 января ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, 29-30 января местами возможны осадки (дождь, снег), 31 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29-30 января местами возможно усиление до 17-22 м/с, 29 января возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 29 января ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла, 30 января ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, 31 января ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

Кашкадаринская и Сурхандаринская области

Переменная облачность, 29-30 января временами дождь, 31 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29 января местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 29 января 2-7° тепла, 30 января 0-5° тепла, 31 января 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 29-30 января 0-5° тепла, 31 января 2° мороза-3° тепла, днем 29 января 5-10° тепла, 30-31 января 3-8° тепла.

Горные районы республики

Переменная облачность, временами снег, 29 января местами сильный. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 29 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 29 января ночью и днем 0-5° тепла, 30 января ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, 31 января ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла