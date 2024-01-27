За сутки произошло 98 боевых столкновений, - Генштаб Украины

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, пишет Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в оперативной сводке на 6 утра 27 января 2024 года.

Россия выпустила в общей сложности 8 ракет (с зенитными управляемыми ракетами С-300) по инфраструктуре Мирнограда, Новогродовки (Донецкая область) и 4 авиаудара, 78 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и различным населенным пунктам.

Днем 26 января российские силы нанесли еще один авиаудар, используя 4 ударных беспилотника «Шахед-136/131». Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили все ударные беспилотники.

Утром российские силы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Славянска (Донецкая область) баллистической ракетой «Искандер».

Более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях подверглись артиллерийскому обстрелу.

На Бахмутском направлении Украина отразили 11-кратные атаки России в окрестностях Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки (Донецкая область), пишет Генштаб Украины.