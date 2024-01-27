Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге
- Азия и мир, политика
- 15:32, 27 января 2024
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CentralAsia (CA) - В заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства примут участие Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.
Планируется подвести итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, имеется в виду принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.
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