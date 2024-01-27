Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге

CentralAsia (CA) - В заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства примут участие Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Планируется подвести итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, имеется в виду принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.