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Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге

CentralAsia (CA) -  В заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства примут участие Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Планируется подвести итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, имеется в виду принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

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