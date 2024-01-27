Нетаньяху отверг решение Международного суда по Газе

CentralAsia (CA) - Израиль отвергает постановление Международного суда (МС) ООН о временных мерах по иску о геноциде в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Как и все страны, Израиль имеет естественное право на самооборону. Любая попытка отрицать это фундаментальное право является явной дискриминацией еврейского государства и справедливо отвергается нами. Приписывать геноцид Израилю не только неправильно, это шокирует, и все порядочные люди должны отвергнуть это», - сказал он в своем видеообращении.

По его словам, «приверженность Израиля международному праву непоколебима». «Но наш священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ столь же непоколебимо», - добавил он.

Глава правительства заявил, что Израиль продолжит «защищаться от ХАМАС и делать при этом все возможное, чтобы избежать нанесения вреда палестинскому гражданскому населению».

Нетаньяху попросил членов правительства не комментировать решение Международного суда по геноциду в секторе Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в свою очередь обвинил Международный Суд в «антисемитизме». «Постановление антисемитского суда в Гааге доказывает то, что уже было известно: этот суд ищет не справедливости, его цель заключается в преследовании еврейского народа», - ответил он.

По его словам, МС «хранили молчание относительно Холокоста, а сегодня сделал еще один лицемерный шаг».

С обвинением в «антисемитизме» в адрес МС выступил и министр обороны Израиля Йоав Галлант. По его словам, приняв постановление о временных мерах Международный Суд «вышел за рамки ожидаемого».

«Государство Израиль не нуждается в поучении морали для того, чтобы провести грань между террористами и гражданским населением в секторе Газа», - сказал Галлант.

«Государство Израиль не забудет 7 октября – армия Израиля и органы безопасности продолжат действовать с целью уничтожить политический и военный потенциал террористической организации ХАМАС и добиться возвращения заложников в их дома», - добавил министр.

Международный суд ООН в Гааге 26 января огласил решение о временных мерах против Израиля из-за предполагаемого геноцида в Газе в рамках дела, возбужденному на основании иска ЮАР против Израиля в МС по обвинению в нарушении Конвенции ООН о геноциде в связи с атаками на сектор Газа.