28 января на севере и юге Казахстана ожидаются туман, усиление ветра

CentralAsia (KZ) - Казгидромет опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории страны на 28 января 2024 года.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег).

На северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. На севере, юге РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере метель, на западе, юге гололед.

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