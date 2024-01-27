экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
28 января на севере и юге Казахстана ожидаются туман, усиление ветра

CentralAsia (KZ) -  Казгидромет опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории страны на 28 января 2024 года.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег).

На северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. На севере, юге РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере метель, на западе, юге гололед.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com