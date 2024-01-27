Блинкен предложил Греции передать Киеву вооружения в обмен на $200 млн

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения, в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов.

Как пишут СМИ, в письме Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакиса говорится, что государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Греции самолетов F-35 и передачу вооружения примерно на 8,6 миллиарда долларов.

«Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования) в размере до 200 миллионов долларов для Греции», - говорится в письме.

Блинкен пообещал рассмотреть запрос Греции на самолеты-заправщики КС-135.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.